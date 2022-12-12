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Новости

12 декабря, 16:30

Происшествия

В МЧС прокомментировали, что нет угрозы распространения огня в ТЦ "Стройтракт"

В МЧС прокомментировали, что нет угрозы распространения огня в ТЦ "Стройтракт"

Доступ к очагу пожара затруднен в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе – МЧС

Новости часа: названа причина затруднений по ликвидации очага пожара в ТЦ "Стройтракт"

Кровля обрушилась в торговом центре в Балашихе

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Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

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Открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Угрозы распространения огня больше нет, но успела обрушиться кровля. Доступ к очагу пожара затруднен, это осложняет его полную ликвидацию, рассказали экстренные службы.

Стало известно, что каждый месяц в здании проходили тренировки и проверка пожарной сигнализации. Подробнее о текущей ситуации в Балашихе – в эфире телеканала Москва 24.

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