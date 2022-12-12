В МЧС прокомментировали, что нет угрозы распространения огня в ТЦ "Стройтракт"

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Угрозы распространения огня больше нет, но успела обрушиться кровля. Доступ к очагу пожара затруднен, это осложняет его полную ликвидацию, рассказали экстренные службы.

Стало известно, что каждый месяц в здании проходили тренировки и проверка пожарной сигнализации. Подробнее о текущей ситуации в Балашихе – в эфире телеканала Москва 24.