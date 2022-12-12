Доступ к очагу пожара затруднен в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе – МЧС

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе. Угрозы распространения огня больше нет, но успела обрушиться кровля. Доступ к очагу пожара затруднен, это осложняет его полную ликвидацию, рассказали экстренные службы.

Тем временем арендатор говорит, что каждый месяц в здании проходили тренировки и проверка пожарной сигнализации. Что стало причиной пожара? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.