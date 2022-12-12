Новости часа: названа причина затруднений по ликвидации очага пожара в ТЦ "Стройтракт"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доступ к очагу пожара в ТЦ "Стройтракт" затруднен, что осложняет его ликвидацию. Об этом заявили в ТАСС.

Транспортную развязку в Мытищах могут достроить до конца декабря 2022 года. Об этом сообщили власти.

Московские волонтеры отправили более 30 тысяч новогодних подарков детям Донбасса. Об этом рассказала глава московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.