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Новости

12 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: названа причина затруднений по ликвидации очага пожара в ТЦ "Стройтракт"

Новости часа: названа причина затруднений по ликвидации очага пожара в ТЦ "Стройтракт"

Кровля обрушилась в торговом центре в Балашихе

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Липецке

Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей

Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе ликвидировано

Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

Пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник отравился угарным газом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доступ к очагу пожара в ТЦ "Стройтракт" затруднен, что осложняет его ликвидацию. Об этом заявили в ТАСС.

Транспортную развязку в Мытищах могут достроить до конца декабря 2022 года. Об этом сообщили власти.

Московские волонтеры отправили более 30 тысяч новогодних подарков детям Донбасса. Об этом рассказала глава московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

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