Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом, угрозы жизни нет. Об этом заявили в МЧС.

Более 60 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Это следует из данных табло аэропортов.

"Вкусно – и точка" изучает возможности по открытию точек в Крыму и Абхазии. Об этом сообщили в компании.