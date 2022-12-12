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Новости

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Экономика

Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей

Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе ликвидировано

Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

Пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник отравился угарным газом

Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

Площадь обрушения в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе составила 700 "квадратов"

В МЧС подтвердили данные о пострадавшем при пожаре в ТЦ в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом, угрозы жизни нет. Об этом заявили в МЧС.

Более 60 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы на фоне непогоды. Это следует из данных табло аэропортов.

"Вкусно – и точка" изучает возможности по открытию точек в Крыму и Абхазии. Об этом сообщили в компании.

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