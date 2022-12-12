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Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в Балашихе

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Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном ТЦ "Стройтракт" Балашихи. Угрозы распространения огня больше нет, но успела обрушиться кровля. Тем временем арендатор заявил, что каждый месяц в здании проходили тренировки и проверка пожарной сигнализации.

Информация о происшествии поступила утром в понедельник, 12 декабря. Рядом с торговым центром загорелись строительные материалы, после чего огонь перешел на первый этаж здания.

Тогда что стало причиной пожара? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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