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Новости

12:30

Общество

Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Открытое горение в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе ликвидировано

Полицейские задержали мужчину с ружьем в центре Владивостока

Пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник отравился угарным газом

Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

Площадь обрушения в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе составила 700 "квадратов"

В МЧС подтвердили данные о пострадавшем при пожаре в ТЦ в Балашихе

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Массовые беспорядки возникли из-за президента в Перу

ВСУ обстреляли территорию ДНР более 50 раз за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в строительном торговом центре в Балашихе локализован на девяти тысячах квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Число безработных в Москве с начала 2022 года снизилось более чем на 20%. Такое заявление сделал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Подмосковье запустили 10 экспресс-маршрутов до станций метро. Об этом рассказал Минтранс региона.

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