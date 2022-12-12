Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в строительном торговом центре в Балашихе локализован на девяти тысячах квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Число безработных в Москве с начала 2022 года снизилось более чем на 20%. Такое заявление сделал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Подмосковье запустили 10 экспресс-маршрутов до станций метро. Об этом рассказал Минтранс региона.