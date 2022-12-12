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Политика

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

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ТЦ "Стройтракт" загорелся в подмосковной Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном торговом центре в Балашихе. Об этом сообщил СК.

Кабмин направит 3,3 миллиарда рублей на детские выплаты малоимущим семьям в 2023 году. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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