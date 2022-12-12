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Новости часа: площадь пожара в подмосковном ТЦ "Стройтракт" выросла до 10 тыс "квадратов"

Новости часа: площадь пожара в подмосковном ТЦ "Стройтракт" выросла до 10 тыс "квадратов"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Балашихе горит строительный торговый центр. Площадь пожара достигла 10 000 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

Московские аэропорты работают штатно в условиях непогоды, серьезных задержек нет. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэроэкспресс" открыл прямую ж/д ветку до терминалов В и С Шереметьево. Об этом сообщила компания.

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