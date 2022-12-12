Мужчина пытался вскрыть банкомат молотком в Подмосковье

Полицейские задержали 37-летнего жителя Подмосковья, который пытался вскрыть банкомат молотком. Утром 12 декабря мужчина вошел в помещение круглосуточного доступа одного из банков и принялся колотить купюроприемник, пытаясь его вскрыть. Однако довести дело до конца не удалось, так как сработала сигнализация.

Известно, что на тот момент в терминале находилось более 2,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.