В аэропорту Шереметьево частично затопило Терминал В

В Шереметьеве Терминал В частично затопило. Причина – нештатное срабатывание противопожарной сигнализации. Из-за этого с потолка на людей полилась вода, несколько пассажиров промокли. На полу появились огромные лужи, а с потолка частично отвалилась обшивка.

Оказалось, что датчик среагировал на задымление в служебном помещении. Теперь проводится проверка по данном инциденту. Есть версия, что кто-то из сотрудников разогревал еду в микроволновке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.