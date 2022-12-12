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В аэропорту Шереметьево частично затопило Терминал В

В аэропорту Шереметьево частично затопило Терминал В

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В Шереметьево проводят служебную проверку из-за потопа

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В Шереметьеве Терминал В частично затопило. Причина – нештатное срабатывание противопожарной сигнализации. Из-за этого с потолка на людей полилась вода, несколько пассажиров промокли. На полу появились огромные лужи, а с потолка частично отвалилась обшивка.

Оказалось, что датчик среагировал на задымление в служебном помещении. Теперь проводится проверка по данном инциденту. Есть версия, что кто-то из сотрудников разогревал еду в микроволновке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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