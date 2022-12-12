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Происшествия

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Челябинской области

Новости регионов: фура с мандаринами перевернулась на трассе в Челябинской области

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Грузовик с мандаринами перевернулся в Челябинской области. Авария произошла на трассе Москва – Челябинск. Фура с цитрусовыми врезалась в припаркованный на обочине "КамАЗ", от удара она перевернулась. Люди не пострадали, только мандарины завалили трассу из-за чего образовался длинный затор.

В Ярославле на колесе обозрения застряли двое мужчин с сыновьями. Из-за поломки аттракциона людям пришлось сидеть в кабинке четыре часа. Систему замкнуло на пиковой точке – на высоте 65 метров. Спасатели установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать вертушку. Людей удалось вытащить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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