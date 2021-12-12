Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изменении маршрута рейсом Екатеринбург – Сочи из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве.

На борту лайнера находилось более 160 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

