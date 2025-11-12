Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Оренбурге

В Оренбурге продолжается тушение пожара в пятиэтажном жилом доме. Площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров, из здания эвакуированы 220 человек, включая 48 детей.

В Карачаево-Черкесии успешно завершена спасательная операция по эвакуации туристов. Группу людей спустили с высоты 3 тысячи метров после срыва с ледяного склона.

В Красноярском крае произошел взрыв баллончика от насекомых в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадала 74-летняя женщина, которую спасатели нашли без сознания.

