Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Мальчик поднял с земли взрывное устройство с прикрепленной купюрой и получил серьезные травмы.

В ближайшие выходные, 15–16 ноября, москвичей ждет заметное похолодание с мокрым снегом и гололедицей. Уже в четверг, 13 ноября, на дорогах ожидается туман с ухудшением видимости, а в субботу – сильный ветер до 15 метров в секунду.

В столице запустили новый трамвайный маршрут Т1, соединивший 13 районов города. Диаметр связал 4 железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового транспорта.

