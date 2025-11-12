Форма поиска по сайту

12 ноября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Новости регионов: жительница Кузбасса завела в затопленном подвале карпов

"Вопрос спорный": на Бали от истощения скончалась польская сыроедка Каролина Кшижак

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Красногорске

Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка перевели в палату после операции

Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка оперировали 6 часов

В Москве полиция задержала подозреваемого в краже и убийстве собаки

Дело о пострадавшем при взрыве ребенке в Красногорске передали в центральный аппарат СК

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве ребенка в Красногорске

Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Мальчик поднял с земли взрывное устройство с прикрепленной купюрой и получил серьезные травмы.

В ближайшие выходные, 15–16 ноября, москвичей ждет заметное похолодание с мокрым снегом и гололедицей. Уже в четверг, 13 ноября, на дорогах ожидается туман с ухудшением видимости, а в субботу – сильный ветер до 15 метров в секунду.

В столице запустили новый трамвайный маршрут Т1, соединивший 13 районов города. Диаметр связал 4 железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

