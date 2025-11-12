Новости регионов: жительница Кузбасса завела в затопленном подвале карпов

Жительница Кузбасса завела в затопленном подвале 11 карпов. Так женщина решила привлечь внимание к наводнениям в городе. Вода там стоит месяцами, а в августе дома подтопило особенно сильно.

Спасательная операция в Карачаево-Черкесской Республике завершена. Ранее стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили там туристов, сорвавшихся с ледяного склона. Группу людей спустили с высоты почти 3 тысяч метров.

Баллончик для борьбы с насекомыми взорвался в красноярском Ачинске. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме. Пострадала 74-летняя женщина.

