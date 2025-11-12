Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:15

Происшествия

В Москве полиция задержала подозреваемого в краже и убийстве собаки

В Москве полиция задержала подозреваемого в краже и убийстве собаки

Дело о пострадавшем при взрыве ребенке в Красногорске передали в центральный аппарат СК

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве ребенка в Красногорске

Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

Собянин: уничтожен беспилотник, летевший к столице

Уголовное дело возбуждено после того, как ребенок пострадал от взрыва в Красногорске

Две женщины пострадали в ДТП в поселке Тучково Московской области

Около 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе

Подростки устроили погоню от полицейских в Краснодарском крае

Ущерб возместят владельцам машин, поврежденных при обрушении "Снежкома" в Красногорске

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже собаки и жестоком обращении с животным. Бордер-колли Сима пропала несколько дней назад, когда гуляла со своим хозяином.

По версии следствия, мужчина приманил собаку, затем схватил и увез. Он нанес ей травмы, которые оказались смертельными. 67-летнего подозреваемого допросили и отправили под арест. Полиция выясняет, был ли он причастен к другим преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныегородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика