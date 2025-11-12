В Москве полиция задержала подозреваемого в краже и убийстве собаки

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже собаки и жестоком обращении с животным. Бордер-колли Сима пропала несколько дней назад, когда гуляла со своим хозяином.

По версии следствия, мужчина приманил собаку, затем схватил и увез. Он нанес ей травмы, которые оказались смертельными. 67-летнего подозреваемого допросили и отправили под арест. Полиция выясняет, был ли он причастен к другим преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.