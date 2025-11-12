12 ноября, 12:15Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве ребенка в Красногорске
Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Московской области. У ребенка частично ампутированы пальцы на одной руке, вторая сломана.
Накануне по пути на тренировку по кикбоксингу он увидел на земле подарочную упаковку и прикрепленную к ней десятирублевую купюру. Это оказалось замаскированное взрывное устройство. Оно сработало прямо в руках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.