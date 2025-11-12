Форма поиска по сайту

12 ноября, 11:30

Происшествия

Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

Собянин: уничтожен беспилотник, летевший к столице

Уголовное дело возбуждено после того, как ребенок пострадал от взрыва в Красногорске

Две женщины пострадали в ДТП в поселке Тучково Московской области

Около 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе

Подростки устроили погоню от полицейских в Краснодарском крае

Ущерб возместят владельцам машин, поврежденных при обрушении "Снежкома" в Красногорске

Новости регионов: 600 тысяч рублей нашли в машине пропавшей семьи Усольцевых

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Новости мира: город Суао на Тайване затопило после сильных ливней

Причинами крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии могло стать внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов внутри воздушного судна, сообщили в Анкаре. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование будет проводиться с особой тщательностью. По данным Минобороны страны, погибли 20 военнослужащих, которые находились на борту.

Армия Венесуэлы готовится защищать свое воздушное пространство из-за опасений ударов со стороны США. Там начались масштабные военные учения с участием 200 тысяч военнослужащих, ополченцев и полицейских. Отношения стран обострились после приказа администрации президента США Дональда Трампа отправить военные корабли в карибские воды вблизи Венесуэлы.

На Грецию обрушились мощные штормы с проливными дождями, которые вызвали масштабные наводнения. Сильнее всего пострадали побережье Ионического моря и Эпир, в том числе популярный у туристов остров Корфу. В некоторых районах вода поднялась на полметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

