Новости мира: названы причины крушения турецкого самолета в Грузии

Причинами крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии могло стать внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов внутри воздушного судна, сообщили в Анкаре. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование будет проводиться с особой тщательностью. По данным Минобороны страны, погибли 20 военнослужащих, которые находились на борту.

Армия Венесуэлы готовится защищать свое воздушное пространство из-за опасений ударов со стороны США. Там начались масштабные военные учения с участием 200 тысяч военнослужащих, ополченцев и полицейских. Отношения стран обострились после приказа администрации президента США Дональда Трампа отправить военные корабли в карибские воды вблизи Венесуэлы.

На Грецию обрушились мощные штормы с проливными дождями, которые вызвали масштабные наводнения. Сильнее всего пострадали побережье Ионического моря и Эпир, в том числе популярный у туристов остров Корфу. В некоторых районах вода поднялась на полметра.

