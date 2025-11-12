Уголовное дело возбуждено после того, как ребенок пострадал от взрыва в Красногорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка в Красногорске.

Проходя вдоль жилого дома, мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.

Ребенка доставили в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Также назначен целый ряд экспертиз, включая молекулярно-генетическую.

