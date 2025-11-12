Форма поиска по сайту

12 ноября, 06:30

Происшествия

Две женщины пострадали в ДТП в поселке Тучково Московской области

Серьезное ДТП произошло в подмосковном поселке Тучково. В нем пострадали две женщины, они получили телесные повреждения и были доставлены больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, виновником оказался 13-летний подросток. Он управлял багги, не справился с машиной и на полной скорости въехал в людей на остановке. В обстоятельствах разбираются подмосковные полицейские.

