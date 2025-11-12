Около 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе

Не менее 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе. Сообщается, что с рельсов сошло три вагона железнодорожного состава недалеко от станции. Это произошло во время движения поезда на большой скорости.

По некоторым данным, состав мог сойти с рельсов из-за поломки стрелочного перевода. Девятерых отвезли в больницу, у всех пострадавших ранения легкой и средней тяжести. Информации о погибших нет. Движение поездов уже восстановили.

