12 ноября, 06:30

Происшествия

Около 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе

Не менее 20 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Буэнос-Айресе. Сообщается, что с рельсов сошло три вагона железнодорожного состава недалеко от станции. Это произошло во время движения поезда на большой скорости.

По некоторым данным, состав мог сойти с рельсов из-за поломки стрелочного перевода. Девятерых отвезли в больницу, у всех пострадавших ранения легкой и средней тяжести. Информации о погибших нет. Движение поездов уже восстановили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

