12 ноября, 06:15

Происшествия

Подростки устроили погоню от полицейских в Краснодарском крае

Подростки устроили погоню от полицейских на внедорожнике в Краснодарском крае. 15-летний водитель взял автомобиль родителей, забрал 12-летнюю подругу и направился к друзьям. Патрульные попытались его остановить, однако он начал опасно петлять и попытался скрыться от преследования.

В итоге подростка забрали в отделение. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности в присутствии отца, однако впоследствии штраф был отменен по причине его возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

