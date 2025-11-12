Подростки устроили погоню от полицейских в Краснодарском крае

Подростки устроили погоню от полицейских на внедорожнике в Краснодарском крае. 15-летний водитель взял автомобиль родителей, забрал 12-летнюю подругу и направился к друзьям. Патрульные попытались его остановить, однако он начал опасно петлять и попытался скрыться от преследования.

В итоге подростка забрали в отделение. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности в присутствии отца, однако впоследствии штраф был отменен по причине его возраста.

