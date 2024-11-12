Новости регионов: спасатели потушили природный пожар в Хакасии

Спасатели потушили природный пожар в Хакасии. Огонь распространился на 10 гектаров. Горела сухая трава вблизи деревни Курганная. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил большую территорию и почти дошел до жилых домов.

Московские энергетики провели воздушную линию электропередачи в Донецке по программе восстановления инженерных систем. Всего она предусматривает 223 мероприятия. Так, помимо электросетей, восстановлены трансформаторная подстанция и 51 кабельная линия.

Двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра". Он расположен в Ленинградской области. Один из тигров был ранен, его привезли из ДНР. Тигрицу, которую покалечил владелец, забрали из Краснодара.

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