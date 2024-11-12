Новости мира: полиция раскрыла сеть по изготовлению и продаже подделок в Италии

В Италии полиция раскрыла масштабную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства. На складе были обнаружены копии работ известных художников, включая Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола. В результате операции было изъято более двух тысяч подделок, которые, по оценкам экспертов, на черном рынке могли бы принести мошенникам свыше 200 миллионов евро.

Редкое природное явление произошло в Колумбии. Грязевой вулкан сначала взорвался, а затем из его жерла вырвался столб огня и дыма. Никто из людей не пострадал.

Семь тысяч человек из-за четвертого за месяц тайфуна эвакуировали на Филиппинах. Закрыты школы и аэропорты, почти полностью остановлено дорожное сообщение. Общее число людей по всей стране, которые пострадали от тайфунов за этот месяц, уже превысило 7 миллионов.

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