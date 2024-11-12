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12 ноября, 17:30

Происшествия

Москвичи поделились кадрами погони, которая произошла в подмосковном Дрожжине

Москвичи поделились кадрами погони, которая произошла в подмосковном Дрожжине

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи прислали кадры погони, которая произошла в подмосковном Дрожжине. На кадрах видно, что водитель каршеринга, нарушив правила, пытался скрыться от полиции. Однако его перехватили у выезда на проезжую часть.

По некоторым данным, за рулем находился восьмиклассник. Сообщается, что подросток ранее рассказывал друзьям о своих поездках на арендованных автомобилях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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