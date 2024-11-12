Новости регионов: спасатели пытаются потушить природный пожар в Хакасии

Спасатели пытаются потушить природный пожар в Хакасии. Сухая трава горит на площади около 10 гектаров, сообщили в МЧС. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и представляет угрозу для жилых домов.

Обрушение автокрана произошло на строительной площадке в Тюмени, в результате чего пострадал машинист, находившийся в кабине. Об этом сообщили в Следственном комитете. Прокуратура области начала проверку.

В Забайкальском крае полицейские задержали отца и троих его сыновей, подозреваемых в серии краж на дачных участках и строящихся объектах. Преступники проникали в дома и выносили строительные материалы, электроинструменты, бытовую технику, постельное белье, пластиковые окна, надувные бассейны и продукты из холодильников. Полицейские задержали троих злоумышленников на месте преступления, а в их домах обнаружили около двух тысяч украденных вещей. Возбуждены уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.