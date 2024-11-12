Новости регионов: природный пожар произошел в Хакасии

Природный пожар тушат в Хакасии. Горит сухая трава. В МЧС сообщили, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, угрожая жилым домам. Пока спасателям удается его сдерживать.

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали отца и троих сыновей, которые грабили дачные дома. Они проникали на участки и строящиеся объекты и похищали строительные материалы, электроинструменты, мелкую бытовую технику, постельное белье, пластиковые окна, надувные бассейны и даже продукты из холодильников. Троих злоумышленников полицейские задержали с поличным.

Новую дамбу в Уссурийске сдадут до конца этого года. Как сообщили в правительстве Приморья, она готова на 90%. Новая дамба позволит защитить жилые зоны и дома от наводнений во время сезонных паводков.