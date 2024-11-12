Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: природный пожар произошел в Хакасии

Новости регионов: природный пожар произошел в Хакасии

Переноску с котом обнаружили на станции метро "Физтех"

Пожар произошел в многоэтажке на Омской улице

Очевидцы показали видео с места аварии на Новоясеневском проспекте Москвы

Новости регионов: дачных грабителей задержали в Забайкальском крае

Новости мира: американский лайнер обстрелян при попытке приземлиться на Гаити

Новости регионов: ГАИ Уфы оштрафовала эвакуаторщика, дрифтовавшего с пассажиром на борту

Правоохранители устанавливают причины ДТП в подмосковной Балашихе

Новости мира: многотысячный марш националистов прошел в Варшаве

Оказавшимся на сломанном лайнере в Японии забронировали гостиницу в Шанхае

Природный пожар тушат в Хакасии. Горит сухая трава. В МЧС сообщили, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, угрожая жилым домам. Пока спасателям удается его сдерживать.

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали отца и троих сыновей, которые грабили дачные дома. Они проникали на участки и строящиеся объекты и похищали строительные материалы, электроинструменты, мелкую бытовую технику, постельное белье, пластиковые окна, надувные бассейны и даже продукты из холодильников. Троих злоумышленников полицейские задержали с поличным.

Новую дамбу в Уссурийске сдадут до конца этого года. Как сообщили в правительстве Приморья, она готова на 90%. Новая дамба позволит защитить жилые зоны и дома от наводнений во время сезонных паводков.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика