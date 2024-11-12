Очевидцы показали видео с места аварии на Новоясеневском проспекте Москвы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Очевидцы прислали видео с места аварии на Новоясеневском проспекте Москвы. Две машины столкнулись прямо на пешеходном переходе напротив торгового центра "Форт". В результате один из автомобилей перевернулся. Сейчас он лежит на крыше между полосами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.