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12 ноября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: дачных грабителей задержали в Забайкальском крае

Новости регионов: дачных грабителей задержали в Забайкальском крае

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В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали отца и троих сыновей, которые грабили дачные дома. Они проникали на участки и строящиеся объекты, после чего похищали строительные материалы, электроинструменты, мелкую бытовую технику, постельное белье, пластиковые окна, надувные бассейны и даже продукты из холодильников.

Кикбоксер Виктор Ширтанов в составе сборной России выиграл чемпионат мира среди любителей. Турнир проходил в Греции. Атлет уже переключился на тренерскую деятельность, однако не смог отказаться от предложения руководителя региональной федерации представить страну на мировом первенстве. Виктор взял золото вместе с партнерами по сборной.

На севере Сахалина УАЗ провалился под лед. Его пытались вытащить с помощью другой машины, но безуспешно. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

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