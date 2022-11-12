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Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак

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Мосгорсуд 21 ноября рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главреда журнала "Татлер" Ариана Романовского. Дело связано с вымогательством денег у главы "Ростеха".

По данным следствия, Суханов и Романовский требовали 11 миллионов рублей якобы за удаление постов из Telegram-канала. Как пишут СМИ, Собчак этот канал продюсировала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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