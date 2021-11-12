В ДТП на Ленинградском проспекте пострадал автомобиль миллиардера Игоря Рыбакова

На Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля, среди которых была машина миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова. Владельцем еще одного транспортного средства была известный футбольный пиар-агент Елена Болотова. За рулем находился ее муж.

В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. В настоящее время движение на Ленинградском проспекте затруднено. На месте работают оперативные службы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.