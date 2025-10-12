Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

Тонны грузинского вина вылились на трассу "Кавказ" в Пятигорске после того, как на объездной дороге перевернулась фура. Груз рассыпался по проезжей части. Бутылки были упакованы в коробке, из-за чего часть товаров удалось спасти. На месте ДТП образовалась пробка.

Мужчина в Новокузнецке разгромил пункт выдачи заказов из-за того, что ему отказали в возврате товара. Он сломал обе стойки и бросил их части в сотрудницу, после чего ушел. Девушка вызвала полицию, в настоящий момент злоумышленник задержан.

Жители Сочи наблюдают удивительные погодные явления. Над одной частью моря собирается смерч, а над другой – сияет радуга.

