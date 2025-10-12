Форма поиска по сайту

12 октября, 22:15

Происшествия

Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

Тонны грузинского вина вылились на трассу "Кавказ" в Пятигорске после того, как на объездной дороге перевернулась фура. Груз рассыпался по проезжей части. Бутылки были упакованы в коробке, из-за чего часть товаров удалось спасти. На месте ДТП образовалась пробка.

