Новости регионов: около 100 фур застряли на участке трассы "Забайкальск" по дороге в Читу

По дороге в Читу, на участке трассы "Забайкальск", образовался огромный затор – около 100 фур, а также автобусы и легковые автомобили, застряли в пробке. Предположительной причиной могли стать погодные условия, поскольку в регион пришли заморозки, а местами идет снег.

Погода на курорте Сочи показывает редкостный контраст – пока над одной частью моря собирается смерч, над другой сияет очерченная радуга. При этом в ближайшие дни на курорте ожидаются дожди.

В сентябре цена на икру в России снизилась впервые с конца прошлого года и достигла 9,5 тысячи рублей за килограмм. По мнению экспертов, это может быть связано с высоким показателем вылова лосося. Ожидается, что общий объем икры достигнет 21 тысячи тонн.

