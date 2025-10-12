Форма поиска по сайту

12 октября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: сильные ливни затопили поселок Новомихайловский в Краснодарском крае

После сильных ночных ливней в Краснодарском крае затопило поселок Новомихайловский под Геленджиком. Дворы оказались заполнены водой, а по автотрассе в районе поселка сошел сель. В настоящее время дождь прекратился, уровень воды снижается, а движение транспорта осуществляется только по одной полосе.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в конце сентября, теперь будут продолжать только специально подготовленные альпинисты с горным снаряжением и оружием. Волонтеров к операциям больше привлекать не станут из-за тяжелых погодных условий, чтобы не подвергать их жизнь опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодарегионывидеоРоман Карлов

