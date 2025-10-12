12 октября, 11:15Происшествия
Новости регионов: вагоны сошли с рельсов на станции Белогорск-2 в Амурской области
На станции Белогорск-2 в Амурской области утром сошли с рельсов девять груженых и порожних вагонов. Опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших в инциденте нет. В настоящее время на месте ведутся работы по восстановлению движения поездов.
В Бурятии установилась зимняя погода, которая привела к серьезным затруднениям на федеральной трассе между Выдрино и Байкальском. Сильный снегопад и гололед стали причиной образования длинного затора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.