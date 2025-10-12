Форма поиска по сайту

12 октября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: вагоны сошли с рельсов на станции Белогорск-2 в Амурской области

На Дмитровском шоссе в районе метро "Физтех" произошло ДТП

Новости мира: массовые протесты с требованием отставки Макрона прошли во Франции

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Махачкале

Авария с такси произошла на Профсоюзной улице в Москве

Новости регионов: в Сочи спрогнозировали грозу, паводок и смерчи

Пассажир напал на таксиста и угнал его машину на Кутузовском проспекте

Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Новости регионов: огромные лежбища моржей появились на Ямале

В Москве 16-летняя девушка устроила пожар, когда вскрывала сейф болгаркой из-за мошенников

На станции Белогорск-2 в Амурской области утром сошли с рельсов девять груженых и порожних вагонов. Опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших в инциденте нет. В настоящее время на месте ведутся работы по восстановлению движения поездов.

В Бурятии установилась зимняя погода, которая привела к серьезным затруднениям на федеральной трассе между Выдрино и Байкальском. Сильный снегопад и гололед стали причиной образования длинного затора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

