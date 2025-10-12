Новости регионов: массовое ДТП произошло в Махачкале

В Советском районе Махачкалы произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Инцидент случился на перекрестке, где машины получили серьезные повреждения. По предварительной информации, в одной из иномарок находился ребенок, однако данные о пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

В Сочи спасли двух собак, оказавшихся в реке. Первое животное вытащили местные жители с помощью лестницы, предоставленной сотрудниками кафе, которое находится поблизости. Второго пса эвакуировали профессиональные спасатели с использованием специального снаряжения. Оба животных были благополучно доставлены на берег.

