12 октября, 09:45

Происшествия

Новости регионов: массовое ДТП произошло в Махачкале

Авария с такси произошла на Профсоюзной улице в Москве

Новости регионов: в Сочи спрогнозировали грозу, паводок и смерчи

Пассажир напал на таксиста и угнал его машину на Кутузовском проспекте

Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Новости регионов: огромные лежбища моржей появились на Ямале

В Москве 16-летняя девушка устроила пожар, когда вскрывала сейф болгаркой из-за мошенников

Склад загорелся на Рабочей улице в Электростали

Пожар произошел в производственном здании в Электростали

Новости регионов: река может выйти из берегов из-за дождя в Сочи

В Советском районе Махачкалы произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Инцидент случился на перекрестке, где машины получили серьезные повреждения. По предварительной информации, в одной из иномарок находился ребенок, однако данные о пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

В Сочи спасли двух собак, оказавшихся в реке. Первое животное вытащили местные жители с помощью лестницы, предоставленной сотрудниками кафе, которое находится поблизости. Второго пса эвакуировали профессиональные спасатели с использованием специального снаряжения. Оба животных были благополучно доставлены на берег.

