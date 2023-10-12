Россияне покидают Израиль в связи с обострением конфликта в регионе. Известно, что Росавиация выпустила распоряжение о том, что российские самолеты могут летать в Израиль только в дневное время. Авиакомпания Red Wings назначила дополнительные рейсы с 11 по 16 октября.

Отмечается, что билеты на самолет день в день купить затруднительно. Пассажиры первого дополнительного рейса из Израиля рассказали, как доехали до России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.