Москвичи принесли цветы к посольству Израиля в память о погибших мирных жителях

Москвичи стали приносить цветы и игрушки к зданию посольства Израиля в память о погибших мирных жителях. На самом здании дипмиссии уже несколько дней приспущен флаг.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По данным на день 12 октября, число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек. По состоянию на утро 12 октября, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.