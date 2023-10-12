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12 октября, 19:15

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Москвичи принесли цветы к посольству Израиля в память о погибших мирных жителях

Москвичи принесли цветы к посольству Израиля в память о погибших мирных жителях

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Москвичи стали приносить цветы и игрушки к зданию посольства Израиля в память о погибших мирных жителях. На самом здании дипмиссии уже несколько дней приспущен флаг.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По данным на день 12 октября, число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек. По состоянию на утро 12 октября, число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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