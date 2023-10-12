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12 октября, 17:15

Происшествия

Хозяйке бренда Darvol предъявили обвинение в мошенничестве на 350 млн рублей

Хозяйке бренда Darvol предъявили обвинение в мошенничестве на 350 млн рублей

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Владелицу ювелирной компании Darvol обвинили в мошенничестве на сумму в 350 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу Дарьи Спиридоновой утвердили в столичной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, потерпевшими по этому делу проходят 19 человек. По данным СМИ, против Дарьи Спиридоновой выступают бывшие клиенты. Пострадавшие предполагают, что обвиняемая могла заниматься подменой украшений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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