Хозяйке бренда Darvol предъявили обвинение в мошенничестве на 350 млн рублей

Владелицу ювелирной компании Darvol обвинили в мошенничестве на сумму в 350 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу Дарьи Спиридоновой утвердили в столичной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, потерпевшими по этому делу проходят 19 человек. По данным СМИ, против Дарьи Спиридоновой выступают бывшие клиенты. Пострадавшие предполагают, что обвиняемая могла заниматься подменой украшений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.