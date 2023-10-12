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12 октября, 07:45

Экономика

ФАС возбудила дела о завышении цен на заправках в нескольких регионах

ФАС возбудила дела о завышении цен на заправках в нескольких регионах

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дела о завышении цен на заправках в нескольких регионах. Речь идет о Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Дагестан и других субъектах федерации.

Ранее ФАС направила письмо всем компаниям, работающим на рынке топлива, в котором потребовала снизить цены на АЗС, учитывая уменьшение биржевых цен на нефтепродукты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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