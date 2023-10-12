Новости мира: четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

Четверо человек погибли, еще более 100 пострадали в результате крушения скоростного поезда в Индии. ЧП произошло в штате Биха. Как сообщают местные СМИ, на полном ходу с рельсов сошли более десятка вагонов. Что стало причиной трагедии, выясняют специалисты.

По меньшей мере один человек погиб в Мексике во время урагана. Он обрушился на прибрежные районы страны. Скорость ветра достигала 220 километров в час. Он валил деревья и срывал крыши с домов. Позднее ураган, получивший имя Лидия, начал продвигаться вглубь страны, но его сила при этом стала уменьшаться. В итоге он полностью рассеялся.

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