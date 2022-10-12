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Новости

12 октября, 21:15

Происшествия

Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

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В деле о теракте на Крымском мосту уже 12 подозреваемых. По данным Следственного комитета, они имели непосредственное отношение к преступлению.

Среди них граждане России, Украины, Армении и Грузии. Личности всех подозреваемых установлены. Известен и организатор взрыва – это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он контролировал действия агентов и их сообщников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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