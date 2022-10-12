Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

В деле о теракте на Крымском мосту уже 12 подозреваемых. По данным Следственного комитета, они имели непосредственное отношение к преступлению.

Среди них граждане России, Украины, Армении и Грузии. Личности всех подозреваемых установлены. Известен и организатор взрыва – это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он контролировал действия агентов и их сообщников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.