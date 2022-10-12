Новости часа: Хуснуллин сообщил о количестве человек, восстанавливающих Крымский мост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 250 человек и 30 единиц техники работают над восстановлением поврежденных конструкций Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Грузия отрицает причастность к делу о теракте на Крымском мосту. Об этом заявили в МВД страны.

Трудовой договор добровольцев приостанавливают, как и у мобилизованных. Такую информацию предоставили на портале "Объясняем.рф".