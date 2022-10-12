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Новости

12 октября, 18:00

Общество

Новости часа: Хуснуллин сообщил о количестве человек, восстанавливающих Крымский мост

Новости часа: Хуснуллин сообщил о количестве человек, восстанавливающих Крымский мост

Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Для ремонта Крымского моста прибыл первый плавучий кран

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Система ПВО начала работу над территорией Белгородской области – оперштаб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 250 человек и 30 единиц техники работают над восстановлением поврежденных конструкций Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Грузия отрицает причастность к делу о теракте на Крымском мосту. Об этом заявили в МВД страны.

Трудовой договор добровольцев приостанавливают, как и у мобилизованных. Такую информацию предоставили на портале "Объясняем.рф".

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