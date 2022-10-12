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Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

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ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Мужчина, который планировал теракт, арестован. Им оказался 59-летний гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. В спецслужбах уточнили, что задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

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