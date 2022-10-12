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Новости

12 октября, 17:15

Экономика

Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Для ремонта Крымского моста прибыл первый плавучий кран

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Система ПВО начала работу над территорией Белгородской области – оперштаб

ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта в Мелитополе – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о теракте на Крымском мосту провели десятки обысков в ряде регионов РФ. Установили 12 причастных лиц, сообщил СК РФ.

Россия прорабатывает идею строительства дополнительных ниток "Турецкого потока". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань для легковых машин составит около трех тысяч рублей. Об этом рассказал "Автодор".

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