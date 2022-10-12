Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По делу о теракте на Крымском мосту провели десятки обысков в ряде регионов РФ. Установили 12 причастных лиц, сообщил СК РФ.

Россия прорабатывает идею строительства дополнительных ниток "Турецкого потока". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань для легковых машин составит около трех тысяч рублей. Об этом рассказал "Автодор".