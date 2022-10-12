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Экономика

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Для ремонта Крымского моста прибыл первый плавучий кран

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

Система ПВО начала работу над территорией Белгородской области – оперштаб

ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта в Мелитополе – СМИ

Новости часа: в Подмосковье задержали агента СБУ

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного острова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления, второй ждут в течение дня. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления "Северных потоков" будет быстрее. Об этом рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

ЦБ может ввести повышенные надбавки для ипотеки по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01%. Такое заявление сделал регулятор.

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