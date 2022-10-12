Новости часа: плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления – Хуснуллин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для его восстановления, второй ждут в течение дня. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления "Северных потоков" будет быстрее. Об этом рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

ЦБ может ввести повышенные надбавки для ипотеки по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01%. Такое заявление сделал регулятор.