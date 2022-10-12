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Происшествия

Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта в Мелитополе – СМИ

Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта в Мелитополе – СМИ

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Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта в Мелитополе. Взрыв произошел у главного входа на Рижский рынок в городе. Специалисты осматривают место происшествия, кинологи работают. Эксперты сообщили, что могут быть еще взрывные устройства.

Как рассказали в ДНР, украинские войска продолжают обстрелы Донецка, Горловки и других населенных пунктов в этом регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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