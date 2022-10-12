Новости часа: в Подмосковье задержали агента СБУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Агента СБУ задержали в Подмосковье. Он готовил теракты с применением переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщили в ФСБ РФ.

К спекулянтам, которые втридорога продают необходимые мобилизуемым товары, примут жесткие меры. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

Последний участок Внуковского шоссе ввели в эксплуатацию в ТиНАО. Об этом рассказали в департаменте развития новых территорий.