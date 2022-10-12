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Общество

Новости часа: в Подмосковье задержали агента СБУ

Новости часа: в Подмосковье задержали агента СБУ

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лосиного острова

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Украинские войска разбросали мины "Лепесток" в Пантелеймоновке – Штаб обороны ДНР

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено – Рогов

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины в Подмосковье

Циклон "Джулия" обрушился на Мексику

В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

Новости регионов: грузовик вспыхнул на железнодорожном перегоне во Владивостоке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Агента СБУ задержали в Подмосковье. Он готовил теракты с применением переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщили в ФСБ РФ.

К спекулянтам, которые втридорога продают необходимые мобилизуемым товары, примут жесткие меры. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

Последний участок Внуковского шоссе ввели в эксплуатацию в ТиНАО. Об этом рассказали в департаменте развития новых территорий.

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