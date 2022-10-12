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Украинские войска разбросали мины "Лепесток" в Пантелеймоновке – Штаб обороны ДНР

Украинские войска разбросали мины "Лепесток" в Пантелеймоновке – Штаб обороны ДНР

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Штаб обороны ДНР заявил, что украинские войска разбросали в Пантелеймоновке мины "Лепесток". Также продолжаются обстрелы со стороны ВСУ Донецка, Горловки и других населенных пунктов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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