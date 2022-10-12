Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Происшествия

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины в Подмосковье

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины в Подмосковье

Циклон "Джулия" обрушился на Мексику

В Польше зафиксировали разгерметизацию нефтепровода "Дружба" – СМИ

ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

Новости регионов: грузовик вспыхнул на железнодорожном перегоне во Владивостоке

Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября

В Новой Каховке прогремели не менее 8 взрывов

Следователи из РФ нашли на месте обстрела Донецка американскую ракету

"Рейд 112": пожар в парке "Фили" и ДТП на Люблинской улице

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины в Подмосковье. Он готовил теракты на территории России по заданию СБУ.

Ведомство опубликовало кадры задержания. Оперативники окружили белый фургон, в котором находился подозреваемый. После задержания специалисты тщательно машину осмотрели. По данным ФСБ, в этом автомобиле в Россию из Киева транзитом через Эстонию доставили переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика