ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины в Подмосковье. Он готовил теракты на территории России по заданию СБУ.

Ведомство опубликовало кадры задержания. Оперативники окружили белый фургон, в котором находился подозреваемый. После задержания специалисты тщательно машину осмотрели. По данным ФСБ, в этом автомобиле в Россию из Киева транзитом через Эстонию доставили переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.